Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit leicht tieferen Notierungen abgeschlossen. Nach dem guten Lauf der vergangenen Wochen rutschte der Leitindex bereits am Vortag in die Verlustzone. Die Verunsicherung der Anleger habe mit Blick auf den Handelsstreit zwischen den USA und China sei zuletzt etwas zugenommen, erklärte ein Händler. Gegen Handelsende hin hat allerdings der Druck auf den SMI spürbar abgenommen.

Die Stimmung sei zwar nicht schlecht, sagte ein anderer Börsianer. Aber der Markt sei auf einem hohen Niveau angelangt, das vorsichtig stimme. Hinzu komme nebst den Sorgen um den Handelsstreit auch noch die Unsicherheit um den bevorstehenden Brexit dazu. Zudem brach US-Präsident Trump den Gipfel mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un ohne Einigung ab. Gute Resonanz erhielten dagegen US-Konjunkturdaten. Allen voran hat sich das BIP in der weltweit grössten Volkswirtschaft im Schlussquartal des letzten Jahres weniger stark abgeschwächt als erwartet.

Der Swiss Market Index (SMI) verlor bis Börsenschluss 0,25 Prozent auf 9'388,94 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsste 0,23 Prozent auf 1'448,18 Stellen ein und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,17 Prozent auf 10'964,46. Am Ende hielten sich die Gewinner und Verlierer in etwa die ...

