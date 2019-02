Der Pianist, Komponist und Dirigent André Previn ist tot. Er starb laut übereinstimmenden Medienberichten am Donnerstag im Alter von 89 Jahren.

Previn begann im Alter von 13 Jahren seine Karriere mit Radioaufnahmen. Mit fünfzehn gab er ein Jazz-Konzert im Konzertsaal des Los Angeles Philharmonic Sinfonieorchesters. Sein damaliger Leiter gründete dann eine Schallplattenfirma, für die Previn ab 1945 seine ersten Aufnahmen machte. Er zählte zu den erstklassigen Jazzmusikern der USA und spielte mit Ray Brown, Dizzy Gillespie sowie Billie Holiday.

Zudem arbeitete Previn als Filmkomponist und dirigierte Filmmusik für Kinofilme. So unter anderem bei den Kinofilmen "Akt der Gewalt" von 1948, "My Fair Lady", der im Jahr 1964 erschien, "Jesus Christ Superstar" von 1973 oder dem 1980 erschienenen Film "Der Elefantenmensch" von Regisseur David Lynch. 1996 wurde Previn von Königin Elisabeth II. mit dem Orden Knight Commander of the British Empire (KBE) ausgezeichnet. Im Jahr 2012 wurde er in die American Academy of Arts and Sciences gewählt.