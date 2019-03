Aixtron hat in dieser Woche gute Zahlen vorgelegt, aber den Ausblick hatten sich die Börsianer etwas optimistischer vorgestellt, die Aktie verlor von knapp 9,74 Euro auf bis zu 8,40 Euro am Dienstag. Eine neue Bewertung von Independent Research brachte am Mittwoch bei Aixtron einen weiteren kräftigen Kursabschlag. Der Analyst hatte in einer aktuellen Studie Aixtron neu bewertet und hält an der Verkaufsempfehlung fest. Das Kursziel wurde von 8,50 ...

