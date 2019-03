Zürich - Im Februar kletterte der procure.ch Purchasing Managers' Index (PMI) um 1.1 Punkte nach oben und schloss auf 55.4 Zählern. Damit notiert der PMI weiterhin klar über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten und sogar leicht über dem langjährigen Durchschnitt von 55 Punkten. Das Wachstum der Schweizer Industrie scheint demnach nach wie vor solide zu sein, wie die Credit Suisse, welche den PMI gemeinsam mit procure.ch erfasst, am Freitag mitteilte.



Der Blick auf die Subkomponenten stimmt verhalten zuversichtlich: So präsentiert sich die Auftragslage nach wie vor als gut, was weitere Produktionssteigerungen in den kommenden Monaten erwarten lässt. Die entsprechende Subkomponente ist sogar oberhalb der Wachstumsschwelle leicht angestiegen. Zudem nahmen im Februar die Lieferfristen beschleunigt zu, was ein Indiz für eine gute Kapazitätsauslastung ist. Die Unternehmen stellten denn auch verbreitet neues ...

