Wallisellen - Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS), der globale Industrieversicherer der Allianz Gruppe, ernennt Hans-Jörg Mauthe zum Deutschland-Chef des Allianz Industrieversicherers Allianz Global Corporate & Specialty AG (AGCS). Als CEO Germany & CE ist er ab dem 1. April neben dem deutschen Markt auch für die AGCS-Aktivitäten in Österreich, der Schweiz und Osteuropa verantwortlich.

Hans-Jörg Mauthe (56) hat seit mehr als 13 Jahren - zunächst als Head of Liability (seit 2005) und später als Chef des Market Management (seit 2011) - die Entwicklung in der CEE-Region massgeblich mitgeprägt. Seit 2012 war er als Stellvertreter der jeweiligen CEO's zudem schon sehr stark in die operative Führung der Region eingebunden. Hans-Jörg Mauthe startete bei der Allianz 1990 nach seinem Studium als Trainee in Frankfurt und arbeitete danach zunächst als Underwriter im Haftpflicht-Bereich. Erste Führungsaufgaben übernahm er 1997 als ...

