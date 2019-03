Grünen-Chef Robert Habeck hat sich für ein zweites Referendum über den Verbleib Großbritanniens in der EU ausgesprochen. "Wenn die Regierung und das Unterhaus in dieser Situation keine Orientierung mehr geben können, sollten die Britinnen und Briten erneut entscheiden können", sagte Habeck der "Rheinischen Post".

Wenn dann dabei herauskomme, dass "Großbritannien in der EU bleibt, würde ich mich sehr freuen", so der Grünen-Chef weiter. Er befürworte auch die mögliche Verschiebung des Brexits. "Wenn Großbritannien darum bittet, mehr Zeit zu bekommen, dann sollte man der Regierung und dem Parlament in London auch mehr Zeit geben", sagte Habeck.