nach dem Rückgang zur 1,1350, konnte sich der EUR/USD in der vergangenen Stunde erholen und in den positiven Bereich wechseln. Aktuell beträgt der Tagesgewinn 0,1 % bei 1,1380. IHS Markit gab zuvor bekannt, dass der Produktion PMI der Eurozone im Februar bei 49,3 liegt und dies bestätigt, dass die Geschäftsaktivität im Produktionssektor in diesem Monat ...

