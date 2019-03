Zug - Die erste Schweizer Immobilie lebt nun auch auf der Blockchain: In Baar ZG wurde die erste Liegenschaft über die Transaktionsplattform von blockimmo tokenisiert - diese basiert auf Blockchain-Technologie. Das Handelsvolumen beträgt rund drei Millionen Franken. «Hello World» erschallt es nun aus der Liegenschaft aus dem Zuger Crypto Valley in die ganze Welt.

Diese Transaktion war nur durch eine Kombination der drei Zuger Firmen blockimmo, Elea Labs und Swiss Crypto Tokens möglich. Elea Labs lieferte die vollständigen und validierten Daten der Immobilie und Swiss Crypto Tokens hat die Transaktion mit dem «CryptoFranc», einen direkt an den Schweizer Franken gekoppelten und dadurch stabilen Token ermöglicht.

«Ich bin erfreut, dass wir nun als Premiere über blockimmo die erste Immobilien-Transaktion vollziehen konnten. Die Plattform ist das erste sichere Blockchain-Produkt sowohl für private Anleger als auch für professionelle Investoren», erklärt Bastiaan Don, Gründer und Managing Director von blockimmo.

Tokenisierung ist der Prozess, bei dem das Eigentum an realen Vermögenswerten digital auf einer Blockchain in Token-Form dargestellt wird. Diese neue Finanzierungs- und Investitionsmethode ist ein Produkt der blockimmo. Sie soll zum weltweiten Marktplatz für die Tokenisierung von Immobilien werden. Bastiaan Don: «Traditionelle Immobilieninvestitionen mit ihrem Emissionsrahmen haben sich kaum mehr entwickelt. Es besteht in der Schweiz ein intransparenter, schwer zugänglicher Markt mit asynchronen Informationen. Das wirkt sich unter anderem negativ auf das Liquiditätspotenzial des Immobilienmarktes aus. Blockimmo ermöglicht durch die Anwendung der Blockchain-Technologie die Lösung dieses Problems und läutet somit einen Paradigmenwechsel für Eigentum und Handel von Immobilien ein.»

Drei Millionen Franken oder 20 Prozent des Liegenschaftswertes tokenisiert

Es wurden rund drei Millionen Franken oder 20 Prozent des Liegenschaftswertes tokenisiert und anschliessend in einem Club-Deal an vier Investoren verkauft. Die tokenisierte Liegenschaft befindet sich an der Grabenstrasse 3 in Baar im Kanton Zug und besteht aus 18 Wohnungen sowie dem Restaurant «Hello World». In Baar steht damit die erste Liegenschaft in der Schweiz, die nun auch einen so genannten «digital twin» (digitalen Zwilling) auf der Blockchain hat. Die vier Transaktionen wurden auf der Ethereum Blockchain getätigt und können auf der Plattform von blockimmo verifiziert werden.

Die Transaktion wurde durch Elea Labs unterstützt, welche die Immobilien-Daten der Liegenschaft zur Verfügung gestellt hat. Elea Labs hat sich zum Ziel gesetzt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...