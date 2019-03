New York - Die Wall Street hat am Freitag von guten Konjunkturnachrichten aus China profitiert. In dem Land hatte sich die Stimmung in kleinen und mittelgrossen, meist privaten Industriebetrieben im Februar stärker als gedacht aufgehellt. Grössere Gewinne verhinderten aber enttäuschende Nachrichten aus den USA: Die Stimmung der Verbraucher hatte sich in dem gerade abgelaufenen Monat schwächer als erwartet verbessert.

So legte der Dow Jones Industrial am Ende nur noch um 0,43 Prozent auf 26'026,32 Punkte zu, nachdem er im frühen Handel noch um fast 1 Prozent nach oben geklettert war. Auf Wochensicht bedeutet dies nach den Gewinnen seit Jahresbeginn wieder ein minimales Minus von 0,02 Prozent.

Der S&P 500 rückte am Freitag um 0,69 Prozent auf 2803,69 Punkte vor. Der technologielastige Index Nasdaq 100 stieg um 0,76 Prozent auf 7151,57 Punkte.

Im Dow hatten die Aktien des Ölkonzerns Chevron mit einem Plus von rund 2 Prozent die Nase vorn. Klares Schlusslicht waren die Papiere von Walgreens mit einem Minus von mehr als 6 Prozent. Die Investmentbank Robert W. Baird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...