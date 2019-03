Laut Fraport ist der Bau des dritten Terminals am Frankfurter Flughafen in vollem Gange und auch zum geplanten Termin fertig. Zu dem teilt das Unternehmen mit, dass alle Aufträge für den Rohbau komplett vergeben wurden und bald die ersten Schritte des neuen Gebäudes zu sehen sein werden. Fraport geht ab 2023 im Terminal 3 von einer jährlichen Passagierabfertigung von 23 Millionen Passagieren aus. Dies könnte bedeuten, dass am Frankfurter Flughafen ...

