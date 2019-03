In den vergangenen Tagen gingen zwei unterschiedliche Analysteneinschätzungen bezüglich der Daimler Aktie ein und daher stellt sich die Frage, wohin die Reise der Aktie in naher Zukunft gehen wird. Die Analysten von JP Morgan vergeben eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel bei 69 Euro je Aktie. Grund hierfür sind die höheren Gewinne, die es in nahe Zukunft mit der besser laufenden LKW-Sparte geben könnte. Die Experten von Bernstein dagegen, vergeben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...