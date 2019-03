In dieser Woche melden sich zwei Analysten mit positiven Einschätzungen zur Aktie von Infineon und helfen damit auch dem Kurs auf die Sprünge. Als erstes bestätigen die Experten von Goldman Sachs ihre Kaufempfehlung mit dem Kursziel bei 23,40 Euro. Grund für die Bestätigung der Einschätzung ist der Ausblick von Infineon auf die Geschäfte in Japan. Diese könnten in den kommenden Monaten und Jahren deutlich besser laufen als aktuell. Zu dem vergeben ...

