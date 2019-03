Eines muss man Elon Musk lassen: für eine Schlagzeile ist der Mastermind der Elektroauto-Schmiede Tesla immer wieder gut! Diesmal war es das Hickhack um den kryptischen Tweet ("Thursday 2pm"), den Musk im Vorfeld der zur Auszahlung fälligen 920-Millionen-Wandelanleihe in die Welt twitterte. Während die einen dabei auf die Vorstellung des Model Y spekulierten (die soll jetzt am 14. März stattfinden), winkten andere bereits genervt ab- und behielten letztlich recht; nach der Ankündigung der teils erheblichen Preissenkungen für die bisherigen Tesla-Modelle sowie der geplanten Umstellung auf einen Online-Vertrieb geriet die Aktie am Freitag massiv unter Druck und rutschte unter die 300-Dollar-Marke zurück. Mehr dazu im Video. ...

