Die Solarmodule werden vollständig in die Karosserie integriert. Sie ermöglichen Sono Motors zufolge eine zusätzliche tägliche Reichweite von bis zu 34 Kilometer, doppelt soviel wie Berufspendler in Deutschland mit ihrem Auto durchschnittlich zurücklegen.Sono Motors hat das Design seines Serienfahrzeugs "Sion" präsentiert. Im Mittelpunkt steht dabei die vollflächige Integration der Solarmodule in die Karosserie, teilte das Münchner Start-up am Montag mit. Sono Motors hat nach eigenen Angaben eine Technologie entwickelt, wodurch die Solarzellen nahtlos mit der Fahrzeugoberfläche verschmilzt. Die ...

