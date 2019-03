T&G Global Limited (T&G) steigerte seine Einnahmen in dem Finanzjahr 2018 um 120 Millionen NZD auf 1,2 Milliarden. Die Schwierigkeiten in seinen Geschäftssparten und Märkten wirkten sich jedoch sowohl auf Mengen als auch Preise aus. Diese Faktoren führten in Kombination mit Erhöhungen der Betriebsausgaben dazu, dass sich der Betriebsgewinn von T&G 2018 um 11,5...

Den vollständigen Artikel lesen ...