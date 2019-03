Am letzten Mittwoch hatten wir im RuMaS Express-Service eine Trading-Idee mit RIB Software beschrieben. Der Titel des Beitrags war: "RIB Software: Wenn die Unterstützung hält, gibt's was zu verdienen!" Schauen Sie sich bitte den folgenden Auszug aus dem RuMaS Express-Service vom 27.02. an: "Der Softwareanbieter für das Bauwesen hatte am 14. Februar sehr gute Zahlen vorgelegt. "Basierend auf einem sehr starken Umsatzwachstum von 56% im vierten Quartal ...

