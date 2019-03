Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.B4T: FE Ltd am 4.3. -12,50%, Volumen 542% normaler Tage , AB1: Air Berlin am 4.3. -8,74%, Volumen 162% normaler Tage , SYV: 3D Systems am 4.3. -4,78%, Volumen 375% normaler Tage , SKS: Shinko Electric Industries am 4.3. 4,47%, Volumen 7% normaler Tage , SWUT: SW Umwelttechnik am 4.3. 5,29%, Volumen 7% normaler Tage , DIA: Dialight am 4.3. 12,65%, Volumen 318% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Dialight DIA 463.000 12.65% SW Umwelttechnik SWUT 17.900 5.29% Shinko Electric Indust ... SKS 6.540 4.47% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...