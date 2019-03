Basel - Wo sind die Zahlen und Wörter im Kopf gespeichert, wie fällen wir Entscheide und wie steuert das Gehirn unsere Bewegungen? Das sind einige Themen an der internationalen Woche des Gehirns 2019, die in Basel vom 18. bis 22. März stattfindet. An öffentlichen Veranstaltungen erklären Forschende aktuelle Themen und Erkenntnisse der Neurowissenschaften und geben ihre Faszination für dieses vielseitige Forschungsgebiet weiter.

Die Woche des Gehirns wird weltweit jährlich im März durchgeführt, in Europa bereits zum 22. Mal. Die Veranstaltungen in Basel finden an den Abenden der Woche vom 18. bis 22. März, statt, jeweils ab 19.30 Uhr im Zentrum für Lehre und Forschung an der Hebelstrasse 20 (Grosser Hörsaal). Der Eintritt ist frei. Die Abendveranstaltungen eignen sich auch für Schulklassen ab dem 9. Schuljahr.

Zudem werden im Anatomischen Museum der Universität Basel vom 17. bis 24. März spezielle Führungen durch die Sonderausstellung ...

