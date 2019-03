Glarus - Mit dem Beginn des Vorverkaufs präsentieren die Veranstalter die ersten 13 Acts für das zwölfte «GLKB Sound of Glarus» 2019. Mit Baschi und Hecht, Skinny Lister und The Hives, Aynsley Lister und Jimmy Cliff sind bereits sechs der acht Headliner bekannt.

Am 22. August 2019 beginnt das zwölfte Glarner Stadtopenair. Der Eröffnungsabend ist so gut wie in Schweizer Hand. Mit dem Basler Baschi und den Luzernern Hecht machen zwei erfolgreiche Mundart-Acts den Auftakt auf der GLKB-Bühne. Die glarnerSach-Bühne wird mit The Peppermint Tea Group von einer Glarner Band eröffnet, die sich durch ihren Stil von Funk über Soul bis Pop auszeichnet. Ihnen folgen die Berner Troubas Kater, eine Mundart Rap-Troubadour-Urban-Folk-Pop Band um Sänger QC.

Freitag mit Skinny Lister (UK) und The Hives (SWE)

Auch für den Musikabend am Freitag, 23. August 2019, sind zwei Headliner bekannt. Die Ursprünge der britischen Folk Band Skinny Lister sind in einem Londoner Pub zu finden. Das Personal veranstaltete Folk Sessions, an denen sich nebenbei das Band-Konzept entwickelte. In der schwedischen Stadt Fagersta hingegen gründeten sich The Hives. Der Alternative-Rock Band gelang Anfang des Jahrtausends der Durchbruch ...

