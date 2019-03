Baar - Forbo ist im Geschäftsjahr 2018 mit flottem Tempo gewachsen. Noch deutlicher legte die Industriegruppe aber bei den Gewinnziffern zu und erhöht entsprechend die Dividende.

Der Umsatz erhöhte sich um 6,5 Prozent auf 1'327 Millionen Franken. Bereinigt um die positiven Wechselkurseffekte ergab sich ein organisches Wachstum von 5,0 Prozent, wie Forbo am Dienstag mitteilte.

Die grössere Division Flooring Systems, also das Geschäft mit Bodenbelägen und Bauklebstoffen, erreichte dabei in Lokalwährungen ein Plus von 5,0 Prozent und setzte 913,2 Millionen um. Die Sparte Movement Systems, welche das Geschäft mit Förderbändern und Antriebsriemen umfasst, wuchs gleichzeitig um 5,1 Prozent auf 413,8 Millionen Franken.

Forbo hat versucht, mit einem stärkeren Engagement im Privatsektor die Abhängigkeit im Bodenbelagssektor von öffentlichen Aufträgen zu senken. Dies und neue Kollektionen hätten zur Umsatzsteigerung beigetragen, heisst es nun dazu. Die Sparte Movement Systems habe ebenfalls von neuen Produktanwendungen im Bereich stark wachsender Kundensegmente profitiert.

Regional ...

Den vollständigen Artikel lesen ...