Zürich - Die neue Partnerschaft zwischen dem Schweizer Retailer Volg und des Zürcher FinTech Start-ups Sonect bringt die Bargeldbezüge zurück. Dank dem Service von Sonect, welcher den Bargeldbezug per App erlaubt, haben etliche Schweizer Dörfer wieder einen bequemen und kostenlosen Zugang zu Bargeld - auch ohne Geldautomat. Mit knapp 600 Filialen in der ganzen Schweiz, vor allem in ländlichen Gebieten, ist Volg ein führender Retailer der Schweiz und damit ein optimaler Partner für das innovative Start-up Sonect.

Mit dem Rückzug der Banken aus vielen Schweizer Gemeinden verschwinden nicht nur deren Filialen, sondern oft gleich auch noch die dazugehörigen Geldautomaten. Und dies, obwohl die neusten Zahlen belegen: Bei rund der Hälfte ihrer Einkäufe greifen Herr und Frau Schweizer noch immer zum Bargeld. Diesem Konsumentenverhalten trägt Sonect Rechnung und bringt seine digitalen Geldautomaten überall und ganz speziell dorthin, wo Regionen von ...

