Rom - In Italien hat sich der Abschwung der Wirtschaft im Schlussquartal 2018 fortgesetzt. Die drittgrösste Volkswirtschaft der Eurozone ist deshalb in die Rezession gerutscht. Allerdings schwächte sich die Wirtschaftsleistung in den Monaten Oktober bis Dezember nicht so stark ab wie zunächst gemeldet. Im vierten Quartal sei die Wirtschaftsleistung (BIP) um 0,1 Prozent geschrumpft, wie das nationale Statistikamt Istat am Dienstag in einer zweiten Schätzung mitteilte.

In einer ersten Schätzung hatte die Behörde noch einen etwas stärkeren Rückgang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...