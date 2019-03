Zürich - Das Schweizer HealthTech und InsurTech Unternehmen dacadoo, welche neben der digitalen Gesundheitsplattform auch das ortsbasierte Schritte-Spiel dacadoo GO anbietet, gibt die Zusammenarbeit mit dem Krankenversicherer Daman Health in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) bekannt. Gemeinsam bieten dacadoo und Daman Health ein neues, ortsbasiertes Schritte-Spiel an, um das Gehen für einen guten Zweck in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu fördern. Das Spiel, Daman Tamshi, zielt darauf ab, die Bevölkerung der Vereinigten Arabischen Emirate dazu zu bewegen, in vier Wochen ein Ziel von einer Milliarde Schritte als Gemeinschaft zu erreichen. Wenn das Ziel erreicht wird, dann will Daman Health die Summe von AED 500.000 für die Special Olympics in den Vereinigten Arabischen Emiraten spenden.

Die Macht einer Gemeinschaft sollte nicht unterschätzt werden. Wenn Menschen zusammenkommen, können große Dinge erreicht werden. Mit Daman Tamshi fordern dacadoo und Daman Health die Bevölkerung der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) auf, "ihre Schritte grossartigen Menschen zu widmen", indem Sie, innerhalb von vier Wochen eine Milliarde Schritte gehen sollen. Wenn das Ziel erreicht ist, wird Daman Health AED 500.000 zur Unterstützung der Special Olympics UAE spenden. Special Olympics ist eine globale Organisation, die Sportlern mit intellektuellen Beeinträchtigungen dient und jedes Jahr mit Hunderttausenden von Freiwilligen und Trainern zusammenarbeitet. Seit der Gründung von Special Olympics im Jahr 1968 ist die Zahl der Menschen mit und ohne geistige Behinderungen, welche in die Organisation eingebunden sind, gestiegen, aber das Bedürfnis, noch mehr Menschen mit geistigen Behinderungen zu erreichen, ist gross.

Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten wird Austragungsort der Special Olympics World Summer Games 2019 sein. Die Spiele finden im März 2019 statt. Abu Dhabi ist der erste Ort, an dem Special Olympics World Games in der Region des Mittleren Ostens und Nordafrika stattfinden. Daman Health - mit Sitz in Abu Dhabi - freut sich, die Organisation zu unterstützen.

Die Daman Tamshi-App ermöglicht es der Bevölkerung der Vereinigten Arabischen Emirate, durch einfaches Gehen der Sache beizutragen. Während der gesamten Dauer der Kampagne können die Benutzer ihren eigenen ...

