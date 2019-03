Frankfurt - Der Eurokurs ist am Dienstag nach starken US-Konjunkturdaten auf 1,13 US-Dollar gefallen. Sie hatte am Vormittag noch knapp einen halben Cent höher notiert.

Gegenüber dem Schweizer Franken legte der Euro am Dienstag etwas zu. Die Gemeinschaftswährung geht am späten Nachmittag bei 1,1345 Franken um. Auch der US-Dollar erzielte zum Franken Gewinne. Er kostet am Dienstag-Nachmittag 1,0040 Franken.

Die Stimmung der Dienstleister in den USA hat sich im Februar überraschend deutlich aufgehellt. Der viel beachtete Einkaufsmanagerindex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...