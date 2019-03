Nach einem gescheiterten Breakout über die Marke von 112 hat der USD/JPY erneut an Schwung aufgenommen und stieg mit 112,15 auf den höchsten Stand seit 20. Dezember. Zuletzt handelte das Paar auf 112,06 und damit 0,28 Prozent im Plus. Der US-Dollar erfuhr in der letzten Stunde eine neue Käuferwelle. Grund dafür waren guten US-Daten. So stieg der ISM-Index ...

