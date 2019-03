Zürich - Switzerland Travel Centre, der offizielle und zugleich grösste Reiseveranstalter für Ferien in der Schweiz, übertrifft im 2018 das Buchungsvolumen vom Vorjahr. So steigerte das Unternehmen zum 20-Jahr-Jubiläum das Buchungsvolumen von 81 Millionen im 2017 auf 86 Millionen Franken im 2018. Switzerland Travel Centre verzeichnet damit das erfolgreichste Jahr in seiner Geschichte. Dank dem Schweiz-Experten reisten letztes Jahr rund 172'000 Gäste durch die Schweiz, was gegenüber dem Vorjahr mit 160'000 Reisenden ebenfalls einer deutlichen Zunahme entspricht. Das grösste Wachstum verzeichnet Switzerland Travel Centre aus den Märkten Australien, Nordamerika, Greater China und Korea. Dank der positiven Entwicklung konnte das Unternehmen an allen Standorten neue Arbeitsstellen schaffen.

