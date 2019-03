Zürich (awp) - Der Computerzubehörhersteller Logitech strebt in den kommenden Jahren weiteres Wachstum an und will gleichzeitig die Margen steigern. Für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 bekräftigt das Unternehmen die Vorgabe, während man sich für 2019/20 neue Ziele setzt und die langfristigen Aussichten anhebt. In dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...