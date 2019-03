Zürich - Der Computerzubehörhersteller Logitech strebt in den kommenden Jahren weiteres Wachstum an und will gleichzeitig die Margen steigern. Für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 bekräftigt das Unternehmen die Vorgabe, während man sich für 2019/20 neue Ziele setzt und die langfristigen Aussichten anhebt.

In dem im März zu Ende gehenden Jahr bleibt Logitech im Vorfeld eines Treffens mit Investoren bei früher gemachten Aussagen: Die Verkäufe dürften in Lokalwährungen um 9 bis 11 Prozent anziehen und im Rechnungslegungsstandard Non-GAAP sei mit einem operativen Ergebnis zwischen 340 bis 345 Millionen US-Dollar zu rechnen, ...

