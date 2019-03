Moneycab.com: Herr Kaufmann, der Umsatz aus fortgeführtem Geschäft ist im letzten Jahr um vier Prozent geschrumpft. Welche beiden wichtigsten Gegenmassnahmen werden Sie jetzt beschleunigt umsetzen?

Martin Kaufmann: Wir haben in den letzten Monaten die ganze Organisation, die infolge der Fusion noch einige Kinderkrankheiten aufwies, wieder mit aller Konsequenz auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtet, die Prozesse verbessert und wir haben diverse verkaufsfördernde Massnahmen definiert. Nun sind wir in der Umsetzung und wir spüren, dass es wirkt.

Die Neubautätigkeit ist zwar dank tiefen Zinsen überall nach wie vor hoch, der Sanierungsmarkt verharrt hingegen auf tiefem Niveau. Haben die Leute für Heizungssanierungen einfach nicht genug Geld?

Das Geld wäre vorhanden. Natürlich wird es lieber dort investiert, wo man täglich etwas davon hat und etwas davon sieht, zum Beispiel für mehr Design und Komfort in Küche oder Bad. Die schleppende und zum Teil auch komplizierte Umsetzung der neuen Energiegesetze sowie die tiefen Energiepreise halten viele Liegenschaftsbesitzer davon ab, ihre Heizungsanlage zu erneuern. Die Technik dazu wäre vorhanden - die Rahmenbedingungen und die kaum vorhersehbaren Amortisationsfristen führen jedoch zu hemmenden Verunsicherungen.

Alte Heizungen werden nur mehr alle 45 Jahre ersetzt. Das ist für Meier Toblers Umsatzzahlen ein Problem. Kommt Ihnen jetzt der steigende Ölpreis beim Erneuerungsbedarf zu Hilfe?

Wie zuvor gesagt: Wäre die Entwicklung der Energiepreise vorhersehbar, liessen sich die Betriebskosten über den ganzen Lebenszyklus rechnen und die Investitionen in eine neue Heizungsanlage wären planbar. Das wäre für alle ein Vorteil und die Umsetzung der Energiestrategie 2050 des Bundes wäre einfacher.

Welcher der von Meier Tobler angebotenen Wärmeerzeuger hat gerade im Moment die grösste Zuwachsrate?

Die grössten Zuwachsraten verzeichnen ganz klar die Wärmepumpen, im Neubau werden praktisch nur noch WP's eingebaut, aber auch bei Sanierungen spielt sie eine immer grössere Rolle. Das ist nicht nur bei Meier Tobler so, sondern in der ganzen Branche.

Als klarer Marktführer in der Schweiz im Segment Klimatechnik müssten die Klimakapriolen Meier Tobler in die Hände spielen…

Wir profitieren nicht gerne aus einer bedenklichen Entwicklung. Aber es ist schon so, es werden in der Schweiz immer mehr Gebäude klimatisiert. Der Klimatisierungs-Markt entwickelte sich in den letzten Jahren positiv und wir konnten in diesem Segment den Umsatz positiv entwickeln.

Kommt man vielleicht bald in der Schweiz nicht mehr ohne Klimaanlage aus?

Ich ...

