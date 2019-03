Weltweit gibt es fast 300 Start-ups, die mindestens eine Milliarde Dollar wert sind: sogenannte Unicorns. Doch etwas anderes ist tatsächlich selten, wie eine aktuelle Studie der Silicon Valley Bank dokumentiert.

Aileen Lee von Cowboy Ventures, eine der wenigen weiblichen Wagnisfinanziererinnen, erfand im November 2013 den Begriff Unicorn. Um die damals noch rare Klasse von Start-ups zu beschreiben, denen von ihren Investoren ein Wert von mindestens einer Milliarde Dollar zugeschrieben wird. So selten also wie die mythischen Einhörner. Inzwischen nähert sich die Zahl der Unicorns weltweit der 300, mit dem Fahrdienst Uber an der Spitze. Eine ganze Herde also. Selten sieht anders aus.

Was schon immer rar war und auch geblieben ist, sind Frauen als Gründerinnen von Start-ups. Seit fünf Jahren untersucht die Silicon Valley Bank - die Hausbank der Gründer und Wagnisfinanzierer im Hightech-Tal -, wie die Gleichstellung bei Jungunternehmen im Tech-Sektor und der Gesundheitsbranche voranschreitet.

Fazit: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...