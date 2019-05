Zürich - Frauen sind in Verwaltungsräten der grössten börsenkotierten Unternehmen klar in der Minderheit. Doch macht die Schweiz auf diesem Feld Fortschritte. 2019 sitzt erstmals in allen Verwaltungsräten der im Leitindex SMI vertretenen 20 Unternehmen mindestens eine Frau. Insgesamt sind jetzt 55 der 206 SMI-Verwaltungsräte weiblich, wie die Personalberatung Russell Reynolds Associates...

Source

Den vollständigen Artikel lesen ...