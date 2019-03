Zug - Das im Herzen des Crypto Valleys stattfindende CV Summit, hat sich in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten Blockchain Events der Schweiz etabliert. Die vierte Edition findet am 27. März statt und wird sich um das Thema "BUIDL" drehen. Besonderer Fokus wird dabei auf aktuelle Technologie-Entwicklungen gelegt. Unter den Referenten ist unter anderem Bundespräsident und Finanzminister Ueli Maurer, der sich auf Bundesebene für die Technologie stark macht.

Das Vorprogramm der vierten Ausgabe des CV Summits beginnt am 26. März in der CV Labs Liquid Lounge in Zug mit einem "Open House" Networking Nachmittag und den Top 10 Präsentationen der dritten CV Competition zum Thema "Real Estate". Die drei besten Projekte werden ihre Blockchain Lösungen und Anwendungen am Tag darauf vor über 800 Leuten am Summit präsentieren. Die CV Competition ist ein internationaler Blockchain-Startup Contest, der sich mit jeder Ausgabe auf eine bestimmte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...