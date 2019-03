Auf der diesjährigen "The Smarter E" in München wird Power-to-X eine zentrale Rolle spielen. Die strategische Zusammenarbeit von Solar Promotion mit Eurogas und Hydrogen Europe soll Synergiepotenziale für Power-to-X-Technologien in der zukünftigen Energiewelt ausloten.In Deutschland wird derzeit viel diskutiert, wie die Energiewende gelingen kann und die Atom- und Kohlekraftwerke ersetzt werden können, wenn sie sukzessive vom Netz gehen. Seit einiger Zeit ist als Antwort aus dem Bundeswirtschaftsministerium immer wieder zu hören: Gas sei die Lösung. Minister Peter Altmaier (CDU) plädiert unter ...

