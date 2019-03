Niederweningen - Der Industriekonzern Bucher blickt auf ein starkes Geschäftsjahr 2018 mit einem neuen Rekordumsatz zurück. Die unsichere konjunkturelle Lage bremste allerdings zuletzt den Bestellungseingang. Der Ausblick fällt entsprechend vorsichtig aus.

Konkret kletterte der Umsatz im vergangenen Jahr währungs- und akquisitionsbereinigt um über 14 Prozent auf 3,07 Milliarden Franken. Das ist ein neuer Rekordwert, wie der Hersteller von Landmaschinen, Anlagen und Fahrzeugen am Mittwoch mitteilte. Das Wachstumstempo aus dem ersten Semester konnte damit knapp gehalten werden.

Hervorragend lief es insbesondere in der Sparte für Kommunalfahrzeuge (Municipal), die den Umsatz um über einen Viertel steigerte. Hier profitierten die Winterdienstfahrzeuge vom langen und schneereichen Winter in vielen Teilen Europas, aber auch die grossen Strassenreinigungs- oder die Kanalreinigungsfahrzeuge verkauften sich gut.

Handelskonflikt USA-China bremst

Die gewichtige Landtechniksparte (Kuhn Group), welche knapp 40 Prozent zu den Verkäufen beisteuert, wuchs etwas moderater, aber noch immer zweistellig. Hier bremste die Dürre des vergangenen Sommers in weiten Teilen Europas, aber auch der Handelskonflikt zwischen den USA und China. So spürten etwa die Bauern in Nordamerika die chinesischen Strafzölle, ...

