Der USD/CAD reagierte auf die geldpolitische Entscheidung der Bank of Kanada mit einem Anstieg von mehr als 50 Pips und so konnte bei 1,3440 der höchste Stand seit Anfang Januar erreicht werden. Aktuell beträgt der Tagesgewinn 0,6 % bei 1,3425. Wie erwartet ließ die Bank of Kanada (BoC) den Leitzins unverändert bei 1,75 %. Das politische Statement ...

