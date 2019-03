Washington - Das Wachstum der US-Wirtschaft hat sich nach Einschätzung der US-Notenbank Fed zu Jahresbeginn etwas abgeschwächt. In 10 von 12 Notenbankdistrikten habe die wirtschaftliche Aktivität nur noch "geringfügig bis moderat" zugelegt, hiess es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht ("Beige Book"). In ihrem letzten Konjunkturbericht hatte sie noch von einem "mässigen bis moderaten" Wachstum gesprochen.

In rund der Hälfte der Distrikte hat die vorübergehende Schliessung von Regierungsbehörden (Government-Shutdown) die wirtschaftliche Aktivität gedämpft. Betroffen ...

