Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Donnerstag zum Start abwärts. Neben erneut entfachten Konjunktursorgen belastet vor allem Schwergewicht Roche, das an diesem Tag ex Dividende gehandelt wird. Wie zu Wochenbeginn bereits bei Novartis zu sehen, kostet das den Leitindex SMI in der Regel um die 50 Punkte. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...