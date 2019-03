Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Donnerstag zum Start abwärts. Neben erneut entfachten Konjunktursorgen belastet vor allem Schwergewicht Roche, das an diesem Tag ex Dividende gehandelt wird. Wie zu Wochenbeginn bereits bei Novartis zu sehen, kostet das den Leitindex SMI in der Regel um die 50 Punkte.

Der Schweizer Markt folgt damit den Vorgaben aus Übersee, wo die Wall Street am Mittwoch erneut im Minus geschlossen hatte. Asien war der Vorgabe gefolgt. Diese Entwicklung wird am Markt mit den erneut hochgekochten Konjunktursorgen erklärt. Die USA hatten am Vortag einen deutlichen Anstieg des US-Handelsdefizits veröffentlicht, was Fragen über die weiter Politik von US-Präsident Donald Trump aufwarf. ...

