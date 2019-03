FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.03.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS COUNTRYWIDE PRICE TARGET TO 10 (12) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS JUST EAT TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 785 PENCE - BARCLAYS CUTS NMC HEALTH PRICE TARGET TO 4500 (4650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 339 (323) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 120 (140) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SENIOR PLC PRICE TARGET TO 260 (250) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 850 (840) PENCE - 'OUTPERFORM' - FTSE INDICATED -0.55% TO 7156 (CLOSE: 7196.00) POINTS BY IG - HSBC RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2200 (2160) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 1765 (1760) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES FERREXPO PRICE TARGET TO 310 (255) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES HILL & SMITH PRICE TARGET TO 1450 (1400) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4675 (4650) PENCE - 'HOLD' - JPM RAISES ULTRA ELECTRONICS TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') -TARGET 1820 (1750) P. - JPMORGAN CUTS BIFFA PRICE TARGET TO 290 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES G4S PRICE TARGET TO 225 (220) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY CUTS JUST EAT TO 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 830 PENCE - UBS STARTS PEARSON WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 850 PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob