Paris - Der europäische Aktienmarkt ist am Donnerstag den schwachen internationalen Vorgaben aus den USA und Asien nach unten gefolgt. Der EuroStoxx50 notierte gegen Mittag 0,44 Prozent im Minus bei 3310,09 Punkten. Börsianer verwiesen auf Konjunktursorgen, nachdem die US-Notenbank Fed sich in ihrem Konjunkturbericht vorsichtiger als noch zuletzt geäussert hatte. Später rückt dann noch der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) in den Fokus.

Für den französischen Cac 40 ging es am Donnerstag um knapp ein halbes Prozent auf 5263,96 Punkte nach unten. Auch der britische FTSE 100 sank mit einem Minus von 0,55 Prozent auf 7156,62 Punkte.

Auf die EZB wird gespannt geblickt, nachdem die Nachrichtenagentur Bloomberg am Vortag berichtete, dass die Zentralbank beim wirtschaftlichen Ausblick zurückrudern werde. Es wird vermutet, dass die Währungshüter sich wesentlich pessimistischer zu Wirtschaftswachstum und Inflation positionieren ...

