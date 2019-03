Die Gemeinschaftswährung verliert nach der heutigen EZB-Entscheidung weiter an Wert und so erreicht der EUR/USD sein neues Tagestief im Bereich der 1,1270. EUR/USD Fokus liegt auf Draghi Pressekonferenz Das Paar bleibt in dieser Woche in der Defensive und so intensivierte sich die Abwärtsbewegung, nach dem die EZB angekündigt hatte eine weitere Runde ...

