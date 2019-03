Das Vorhaben könne den Wettbewerb im Strom- und Gasvertrieb beeinträchtigen, erklärt die EU-Kommission. EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager will mit der Prüfung sicher stellen, dass es in Folge der Übernahme nicht zu Preiserhöhungen kommt.Die geplante Übernahme von Innogy durch Eon stockt: Die Europäische Kommission hat eine vertiefte Prüfung des Geschäfts nach der Fusionskontrollverordnung der EU eingeleitet. Das Vorprüfverfahren der Kommission habe gezeigt, dass die beiden Unternehmen auf Einzelhandelsmärkten für Strom und Erdgas in Deutschland, Tschechien, der Slowakischen Republik ...

