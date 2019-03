Washington - Mit einem Versprecher in Anwesenheit von Apple-Chef Tim Cook hat US-Präsident Donald Trump für Spott im Internet gesorgt. Trump nannte Cook am Mittwoch "Tim Apple", als er ihm für Investitionen in den USA dankte. "Wir wissen das sehr zu schätzen, Tim Apple", sagte Trump. Cook - der dabei im Weissen Haus neben dem Präsidenten sass - nickte, verzog aber keine Miene.

Der Chefredakteur der liberalen Nachrichtenseite Hill Reporter, James Kosur, spottete auf Twitter, Trumps nächste Gäste seien "Bill Microsoft, Jack Twitter, Sergey Google, ...

