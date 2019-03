Die Aufnahme lokaler chinesischer Anleihen in den Bloomberg Global Aggregate Index ist eine nachdrückliche Botschaft an die Märkte - und bietet eine gute Gelegenheit für Engagements im Reich der Mitte.

Der chinesische Obligationenmarkt ist der drittgrösste der Welt. Dennoch fristeten Investments in China-Bonds bislang ein Schattendasein. Nun gibt es gute Gründe für einen Trendwechsel. Der internationale Finanzinformationsanbieter Bloomberg wird chinesische Anleihen in seinen «Barclays Global Aggregate Bond Index» aufnehmen. Das eröffnet Anlegern die Chance, in einen bedeutenden Anleihenmarkt zu investieren, der bisher nur sehr schwer zugänglich war. Zugleich ist es für das Reich der Mitte ein wichtiger Meilenstein zu offeneren und transparenteren Kapitalmärkten. Ab April werden über einen Zeitraum von 20 Monaten lokale chinesische Anleihen in den Index integriert. Berücksichtigung finden 363 Anleihen, was einem Anteil von rund sechs Prozent am Index entspricht.

Die Entscheidung von Bloomberg wird das Engagement ausländischer Anleger deutlich erhöhen - und die Behörden zwingen, diesen ein gewisses Mass an Kontrolle über ihre Kapitalmärkte zu überlassen. Selbst der Leerverkauf ...

