Das Baugewerbe in Deutschland legt weiter zu. Im Dezember 2018 waren die Umsätze im Bauhauptgewerbe um 5,9 Prozent höher als im Vorjahresmonat, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Freitag mit.

Im Dezember 2018 waren im Bauhauptgewerbe 2,9 Prozent mehr Beschäftige tätig als im Vorjahresmonat. Alle Wirtschaftszweige des Bauhauptgewerbes verbuchten Umsatzzuwächse im Vorjahresvergleich. Im Tiefbau waren die Umsätze im Dezember 2018 um 11,1 Prozent und im Hochbau um 4,0 Prozent höher als im Dezember 2017. Unter den umsatzstärksten Wirtschaftszweigen innerhalb des gesamten Bauhauptgewerbes stiegen die Umsätze beim Rohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbau mit +17,4 Prozent sowie beim Bau von Straßen mit +9,5 Prozent am stärksten, so das Statistikamt weiter. Den geringsten Umsatzzuwachs gab es im Gewerk Dachdeckerei und Bauspenglerei mit +1,0 Prozent gegenüber Dezember 2017. Mit einem Anstieg von 8,0 Prozent gegenüber 2017 hat sich im Jahr 2018 der Jahresumsatz im Bauhauptgewerbe zum sechsten Mal in Folge erhöht.

Alle Wirtschaftszweige des Bauhauptgewerbes konnten im Vorjahresvergleich Umsatzzuwächse verzeichnen. Die Zahl der Beschäftigten stieg im Jahr 2018 um 2,5 Prozent gegenüber dem Jahr 2017, so das Bundesamt.