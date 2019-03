Zürich - Konjunktursorgen haben den Schweizer Aktienmarkt auch zum Wochenschluss fest im Griff. Der Leitindex SMI startet unter 9'300 Punkten in den Handel, nachdem er bereits am Donnerstag kurzzeitig unter dieser Marke gefallen war. Letztmals hatte er im Februar so tief notiert.

Auslöser für die Ängste war einerseits die EZB, die bereits am Donnerstag ihre Wachstumsprognosen gesenkt hatte und auch sonst ihre extrem lockere Geldpolitik weiter fortsetzen wird. Dies werfe Fragen über den Gesundheitszustand der Eurozone auf, heisst es im Handel. Am Freitagmorgen gossen schwache Exportdaten aus China Öl ins Feuer. Bleibt die Frage, ob die US-Jobdaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...