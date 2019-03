Die Erneuerbare-Energien-Branche in Nordrhein-Westfalen fordert von der Landesregierung im Zuge des Kohlekompromisses grundlegende Anpassungen zum Umstieg auf Sonne und Wind. Am kommenden Montag findet eine letzte Arbeitsgruppensitzung zur Energieversorgungsstrategie im NRW-Wirtschaftsministerium statt. An den bisher vorgestellten Zwischenergebnissen übt der Landesverband Erneuerbare Energien NRW ...

Den vollständigen Artikel lesen ...