Eine deutliche Mehrheit der Deutschen hält es laut einer aktuellen Umfrage für wichtig, dass die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen, der sogenannte Gender Pay Gap, geschlossen wird. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag des "Handelsblatts" zum Internationalen Frauentag an diesem Freitag hervor.

Demnach halten es 35 Prozent der Befragten für äußerst wichtig und 27 Prozent für sehr wichtig, dass Männer und Frauen für gleiche Arbeit auch gleich viel Lohn bekommen. Jeder fünfte Befragte (20 Prozent) hält es immerhin noch für wichtig. Diejenigen, die die Schließung der Verdienstlücke für weniger wichtig (zehn Prozent) oder für unwichtig halten (fünf Prozent), sind der Umfrage zufolge in der Minderheit. Vier Prozent der Befragten hatten dazu keine Meinung ("Weiß nicht") oder machten keine Angabe.

Der geschlechtsspezifische Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen liegt in Deutschland bei rund 21 Prozent. Zwar arbeiten Frauen häufiger Teilzeit und wählen schlechter bezahlte Jobs, beispielsweise in der Pflege, eine Lohnlücke bleibt allerdings auch dann bestehen, wenn man diese Faktoren herausrechnet. So bekommen Frauen in Deutschland derzeit bei exakt gleicher Arbeit sechs Prozent weniger Lohn als ihre männlichen Kollegen. Statistiker sprechen dabei von einer "bereinigten Lohnlücke".

Für die Erhebung wurden insgesamt 584 Personen befragt.