London - Die Privatbank Hampden & Co startet mit einer neuen Mobile-Banking-Plattform zum Ausbau ihrer digitalen Dienstleistungen. Die Lösung wurde vom Schweizer Softwareanbieter CREALOGIX entwickelt. Seit Golive erfreut sich das neue digitale Angebot grosser Beliebtheit beim vermögenden Kundenstamm der Privatbank.

Hampden & Co, die jüngste Privatbank in Grossbritannien, hat neu eine für Mobile optimierte Lösung eingeführt. Damit erweitert sie ihre digitalen Privatbankdienstleistungen. Die Software wurde von CREALOGIX in der Schweiz und in Grossbritannien entwickelt.

Graeme Hartop, Chief Executive von Hampden & Co, sagte: «Hampden & Co betreut Privatkunden, die traditionelle Werte schätzen und auch das Beste aus einer modernen digitalen Benutzererfahrung erwarten. Mit der Einführung des neuen Mobile Bankingshaben wir einen wichtigen Schritt getan: Wir haben uns eine neue Möglichkeit eröffnet, unsere Kunden, ihre Familien und ihre Unternehmen zu betreuen. Indem wir professionelles, persönliches Bankwissen noch komfortabler zugänglich machen, vertiefen wir die Beziehungen zu unseren Kunden weiter.»

Auf Hampden & Cos Roadmap steht die laufende Erweiterung der persönlichen digitalen Bankenservices. Dazu gehört der Ausbau des Mobile-Banking-Angebots. Mit Sitz in Edinburgh arbeitete Hampden & Co Digital Leadership bei der Konzeption und Einführung ihrer neuen ...

