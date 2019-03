Die Drägerwerk AG & Co KGaA hat in dieser Woche seine endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 veröffentlicht und damit für schlechte Stimmung gesorgt. Das Unternehmen halbierte seinen Gewinn vor Zinsen und Steuern auf 62,6 Millionen Euro. Grund hierfür höhere Kosten für den Ausbau von Vertrieb sowie Forschung und Entwicklung, zu dem kommen Währungsverluste. Unter dem Strich blieb dem Unternehmen in 2018 ein gewinn von 34,9 Millionen Euro, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...